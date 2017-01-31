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Вице-премьер правительства России Дмитрий Рогозин иронично прокомментировал недавнее заявление МИД Литвы о том, что страна не претендует на Калининградскую область.
"Слава Богу, а то мы уже перепугались", – написал чиновник на своей странице в Facebook.
Как сообщалось ранее, литовский политик Линас Бальсис заявил, что Калининградская область должна уйти Евросоюзу. Он мотивировал такое мнение тем, что Россия лишилась права на Калининградскую область после присоединения Крыма.
Комментарии
Малая Литва (лит: Mažoji Lietuva, нем: Kleinlitauen) или Прусская Литва — исторический этнографический регион Пруссии, позднее Восточной Пруссии в Германии, где жили прусские литовцы. Малая Литва была северной частью этой провинции и получила своё название по исконному литовско-говорящему населению.Сегодня небольшая часть Малой Литвы находится в пределах границ современных Литвы и Польши, в то время как основная территория — часть Калининградской области В результате сначала эвакуации немецкими властями немецкого населения в 1944 году, а затем и депортации ещё остававшегося населения Восточной Пруссии в Германию в 1945 году, во время и сразу после Второй мировой войны, почти ничего из культуры прусских литовцев не сохранилось России.
Калининградцам, только намекнуть, что их примут в "родную гавань" после референдума, остальное они сами все сделают