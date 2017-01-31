Губернатор Алтайского края Александр Карлин назвал преждевременными разговоры о его планах на новый срок. Этот пост он занимает с 2005-го, новые выборы пройдут в 2019 году.

Вопрос о новом сроке ему был задан во время большого интервью для нескольких краевых СМИ в конце декабря прошлого года.

"Пошел третий год из пяти, которые мне определили жители Алтайского края. Пока это непродуктивно (говорить о намерении идти на новый срок — прим. ред.)", — ответил он.

Уже в наступившем году, 31 января, в соцсети Facebook начальник департамента администрации губернатора и правительства Алтайского края по информационной политике Андрей Ляпунов написал:

"В декабре в эфире ГТРК "Алтай" вышло интервью Губернатора журналистам телерадиокомпании, в котором Ирина Прокофьева задала прямой вопрос об этом. Александр Богданович дал подробный комментарий, можно сказать, его суть в следующем. До начала избирательной кампании еще около двух лет. За этот период надо решить большой круг задач в интересах жителей края. Это проблемы стимулирования экономики региона, укрепления инфраструктуры и поддержки социальной сферы. Край находится сегодня в сложном социально-экономическом контексте, его надо преодолеть и выйти на более устойчивую траекторию развития. Тогда и можно будет о чем-то заявлять. Кстати, многие отметили, что и в отчете Губернатор анализировал ситуацию за период шире, чем 2016 год, и ставил задачи перед исполнительной властью дальше, чем рамки 2017 года".

Этот комментарий он написал в ответ на обращения журналистов после отчета губернатора, а точнее, после публикации Светланы Шаповаловой на сайте ИА Regnum "Глава Алтайского края сделал заявку на новый губернаторский срок".

Автор материала делает такой вывод после заявления главы региона о планах по запуску проекта "85 на 85".

Александр Карлин в завершение отчета о деятельности администрации края в 2016 году сообщил, что в крае к его 85-летию будет запущена новая программа по строительству, реконструкции и ремонту социальных объектов.

Эта программа станет уже третьей подобной, которую проводит глава региона. Сначала была "75 на 75", когда к 75-летию (2012 год) региона велось строительство и ремонт 75 объектов.

Сейчас реализуется программа "80 на 80", 80 лет региону исполнится в 2017 году.

Таким образом, к 85-летию будет построено и реконструировано еще 85 объектов. Стартовать новая программа должна в 2018 году.

