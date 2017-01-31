Фото: 22.mchs.gov.ru
Вопрос подготовки Алтайского края к предстоящему паводку обсудят в Барнауле в среду, 1 февраля, глава МЧС России Владимир Пучков и губернатор Александр Карлин.
Официально дату визита Пучкова в краевую столицу подтвердили в ГУ МЧС по региону.
Портал Amic.ru ранее анонсировал прибытие главы экстренного ведомства в Барнаул, однако на тот момент точная дата визита министра еще не называлась.
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Высказывался о предстоящем разговоре с Владимиром Пучковым и губернатор Александр Карлин. Говоря о том, что главной темой станет именно паводок, глава региона указывал: "В тесном сотрудничестве мы проверим наши наработки в данном направлении. Мы обратимся к министру с просьбой помочь нам уже сейчас".
Напомним, синоптики и спасатели склонны ожидать неблагоприятного развития событий во время паводка. Причиной всему является огромное количество снега, скопившегося в горах Алтая этой зимой.
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