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Бийские полицейские задержали сельского жителя, который взломал один из киосков периодических печатных изданий и похитил товар. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Алтайскому краю.
Как сообщается, полицейские задержали мужчину ночью. Он увидел сотрудников правоохранительных органов и бросил свою ношу. В коробке, от которой он пытался избавиться, полиция нашла примерно 200 пачек сигарет, чай и глянцевые журналы.
Позже правоохранители выяснили, что эти вещи были похищены из киоска, который задержанный взломал. При себе у селянина нашли ножовку и ножницы по металлу, а также отвёртку, нож и выдергу.
Комментарии
и на кой они ему? Бумага жесткая...
Мне тоже запах типографии нравится
сейчас ему года три чай пить, курить, да журнальчики читать.
ты не ты когда прихватило, а вытереть не чем! некоторые внутренние карманы вырывают с подкладом!))))
самая читающая нация...