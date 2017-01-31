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Мэрия Москвы решила назвать одну из улиц в столице в честь убитого в Анкаре дипломата Андрея Карлова. Улица будет названа его именем уже в этом году, сообщает пресс-центр ведомства.
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Улица имени Карлова будет расположена между Кутузовским проспектом и Большой Дорогомиловской улицей. Недалеко от этого места расположен квартал, где живут дипломаты, работники МИД России, а также сотрудники посольств иностранных государств.
Также сообщается, что именем погибшего посла назовут школу № 648 на севере Москвы, где он учился.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , нападение на посла России в Турции Андрея Карлова было совершено вечером 19 декабря в Анкаре. Посол выступал на открытии выставки живописи. Когда посол произносил речь с трибуны, неожиданно мужчина в костюме выстрелил в воздух, а затем восемь раз выстрелил в спину Карлова.
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