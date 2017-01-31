Фото: rusargument.ru
Автомобиль наехал на девушку-пешехода вечером 28 января на проспекте Ленина в Барнауле. Водитель после ДТП покинул место происшествия.
Как уточняют в городской Госавтоинспекции, инцидент произошел в 20:30 в районе дома №128.
"Группой по розыску за данное происшествие подозревается и разыскивается автомобиль иностранного производства темного цвета", – добавляют в ГИБДД.
Гражданам, располагающим какой-либо информацией по данному происшествию, необходимо обратиться по телефонам: (3852) 393-544, 393-554, 393-605 либо по тел. дежурной части: 391-090, 393-555 или 02.
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