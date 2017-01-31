Фото: kursktv.ru
21-летний парень выпал из окна девятого этажа в Екатеринбурге в ночь на вторник, 31 января, и выжил, пишет Lenta.ru.
Как сообщается, инцидент произошел в Юго-Западном микрорайоне города. Сейчас мужчина с многочисленными травмами и в состоянии шока находится в больнице. Известно, что в момент падения он находился в состоянии алкогольного опьянения.
По данному факту местные правоохранительные органы проводят проверку.
Комментарии
а в Барнауле не выжил
в Барнауле до сугроба не долетел
был бы трезвым- разбился
Как там дела у новоалтайского продвинутого прыгальщика с многоэтажек (который прыгал с 9 и 5 этажек "ради собственного движения и для движения во имя движения"? Жив ещё?
"Сумермен" из Новоалтайска http://tvzvezda.ru/news/vstrane_i_mire/content/201502070405-ry41.htm
Что-то много за сегодняшний день летунов..