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Премьер-министр России Дмитрий Медведев распределил федеральную субсидию на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса между регионами страны.
Как сказано в опубликованном на сайте правительства распоряжении, субсидии в размере более 10,6 миллиарда рублей распределяются между 38 субъектами.
Эти средства выделяются на софинансирование расходных обязательств, связанных с возмещением части прямых понесённых затрат на создание и модернизацию объектов агропромышленного комплекса, а также на приобретение техники и оборудования.
Алтайский край получил в данном случае не очень большие средства. Как сказано в документе, региону выделили 10,6 миллиона рублей, то есть одну тысячную от общего количества распределенных средств.
Комментарии
правильно. зачем аграрному краю деньги))
Ибо нефиг, раз много выращивае - значит все хорошо, денег не надо
Вся надежда на Матушку природу,а то" колхозники" так ноги протянут!
Заботются о нас, всё о крае российском думают
Есть регионы, которым деньги нужнее.
Есть регионы, которым деньги нужнее.
Это какие? И средства выделяют под что-то, а не кидают в неизвестность. Следовательно, регионы, которым нужнее представляют какие-то программы развития, проекты, строительство предприятий АПК. Может нам это нафиг не надо, потому что мы туркластер?
Да кто сильнее, тому и деньги! Скока там кадырову отломили?
Ну вот теперь посмотрим как наш региональный "минсильхоз" работает (программы развития пишет и деньги выбивает на деле а не на словах), радели отменить уравниловку всем поравну, вот и получили.