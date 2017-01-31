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Подача воды приостановлена в 14 многоквартирных домах и двух детских садах в Барнауле из-за коммунальной аварии.
Как сообщили в пресс-центре мэрии краевой столицы, на улице Юрина произошло повреждение водопровода. Известно, что авария произошла по адресу Юрина, 277.
"На место порыва прибыла необходимая техника, специалисты Барнаульского водоканала приступили к устранению повреждения", – отмечают в администрации.
О сроках, в которые планируется устранить повреждение, не сообщается.
Комментарии
Неужели и Трамп гадить начал?