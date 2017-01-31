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Останки древнего животного, похожего на зебру и осла, нашли в Денисовой пещере в Алтайском крае, сообщает nation-news.ru.
Известно, что возраст животного – более 20 тысяч лет. Оно имеет официальное название – древняя лошадь Оводова. Исследователи полагают, что находка – это что-то среднее между ослом и зеброй. После обнаружения этого животного ученые пришли к выводу, что раньше животный мир Алтайского края был гораздо разнообразнее, чем сейчас.
Скорее всего, на лошадь Оводова в древности охотились люди. Ученые сделали такой вывод после обнаружения стоянки человека в этой же местности.
Денисова пещера – природный и археологический памятник. Расположена в Солонешенском районе Алтайского края. Денисова пещера является также важным туристским объектом. Пещера расположена в правом борту долины реки Ануй, в 6 км ниже по течению от села Чёрный Ануй, в 1,8 км ниже её левого притока — реки Каракол и в 40 км выше по течению районного центра Солонешное Алтайского края.
Комментарии
В контексте алтайского страдальца Денисова, выражение "Денисова пещера" - звучит удручающе...