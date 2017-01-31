Фото: barnaul.org
Глава администрации Барнаула Сергей Дугин посетил место строительства будущей школы в квартале 2034, сообщает пресс-центр ведомства.
В настоящее время на стройке работает порядка 100 строителей на 20 единицах техники. Работники завершают нулевой цикл, но параллельно возводится здание гаража и бассейна.
На месте стройки Дугин отметил, что нужно провести освещение в здание и вести работы в две смены, а не только в световой день, как это происходит сейчас.
Предполагается, что к апрелю уже возведут стены и начнется внутренняя отделка. Строители планируют сдать школу к 80-летию Алтайского края.
За стройкой школы можно наблюдать благодаря установленной на площадке веб-камере.
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