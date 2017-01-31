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Помощник дрессировщика подвергся нападению белого тигра в зоопарке Волгограда. Сейчас он с сильными укусами и глубокими рваными ранами находится в больнице, пишет "Российская газета".
Сейчас 25-летний мужчина находится в реанимации и не может говорить, поэтому непонятны детали происшествия. Известно лишь, что ЧП случилось вечером в понедельник, 30 января. В этот день в цирке был выходной. Пострадавший зашел в клетку к тигру, а хищник набросился на него.
Однако мужчина смог отбиться от животного, выбраться из клетки и закрыть ее. Помощник дрессировщика поднялся на второй этаж и потерял от болевого шока и кровопотери сознание. Позже ему была оказана медицинская помощь.
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