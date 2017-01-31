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14-летний школьник скончался в больнице в Подмосковье из-за неверно поставленного диагноза, сообщает "Российская газета".
Как пишет издание, ЧП случилось в центральной городской больнице подмосковной Ивантеевки. В СКР по региону сообщают, что ребенка привезли в больницу 26 января. В приемном покое его состояние оценили как крайне тяжелое и поставили диагноз. Через пару часов школьник умер.
Результаты судебно-медицинского исследования показали, что причиной смерти подростка стало другое заболевание.
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