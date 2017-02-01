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Педро Альмодовар возглавит жюри 70-го Каннского кинофестиваля

, ИА "Амител"
Главный киносмотр в мире пройдет с 17 по 28 мая

Знаменитый испанский режиссер, лауреат премии "Оскар" Педро Альмодовар возглавит жюри юбилейного 70-го Каннского кинофестиваля, который в этом году пройдет с 17 по 28 мая.

Как говорится на официальном сайте, кинематографист станет первым испанцем, который возглавит жюри Каннского кинофестиваля. Как заявили организаторы смотра, работы 67-летнего Альмодовара уже заняли "вечную нишу" в истории кино.

"Я очень счастлив отметить 70-летие Каннского фестиваля на этом почетном посту. Я признателен, польщен и взволнован. Быть председателем жюри – это очень большая ответственность, и я надеюсь быть на высоте. Я могу заверить вас в том, что посвящу всего себя этому делу, которое одновременно является и удовольствием, и большой честью", – сказал Альмодовар.

Пять картин Альмодовара участвовали в конкурсных программах Каннского кинофестиваля. Обладатель двух премий "Оскар", двух наград фестиваля в Каннах, а также двух "Золотых глобусов" Альмодовар по праву считается живым классиком европейского кино. В прошлом году в прокат вышла его последняя работа "Джульетта".

Как сказал директор фестиваля Тьерри Фремо, ему было непросто уговорить Альмодовара.

"В этом году у фестиваля круглая дата — его семидесятый выпуск. Но мы будем не только праздновать свой юбилей, а прежде всего — общую любовь к кинематографу. В этой связи выбор в качестве председателя Педро Альмодовара не случаен — он указывает на универсальность кино, потому что это фигура хорошо известная и популярная как в Испании и Европе, так и в Латинской Америке, других регионах. И во многом это связано с тематикой его кинолент", — сказал Фремо.

В прошлом году жюри Каннского кинофестиваля возглавлял австралийский режиссер Джордж Миллер, который, по общему убеждению, совершенно бездарно распределил призы.

70-й Каннский фестиваль пройдет с 17 по 28 мая 2017-го. Отметим, что жюри Берлинского кинофестиваля в этом году возглавит Пол Верховен.

Автор:
Вячеслав Кондаков Рeдактор службы новостей 594466

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