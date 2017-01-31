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Читатели Amic.ru назвали самый выгодный тариф на транспорте Барнаула

, ИА "Амител"
Некоторые барнаульцы приобрели даже два проездных билета

Фото: новостиалтая.рф

Из всех тарифных планов по транспортной карте наиболее выгодным тарифом барнаульцы считают "Электронный кошелек". Именно этот ответ оказался наиболее популярным среди участников опроса, который прошел на сайте Amic.ru.

Выбравшие этот ответ читатели признались, что для них данный тариф самый удобный, так как они нерегулярно ездят на общественном транспорте, который оборудован под новую систему.

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"Гражданский проездной" безлимит считают лучшим для себя 11 человек. Еще трое из проголосовавших предпочли проездной с ограничением числа поездок. Сразу два проездных — и на электротранспорт, и на автобусы приобрели для себя три читателя Amic.ru.

Отметим, по данным МУП "Центртранс", в декабре 2016 года транспортными картами для оплаты проезда барнаульцы воспользовались 1 482 318 раз. Это 21,4% от общего пассажиропотока.

При этом картой вида "Пенсионная" – 555 168 (37,4%);

Студенческой картой – 306 189 (20,7%);

Картой для школьников – 221 813 (15,0%);

Транспортной картой воспользовались 399 148 (26,9%). Из них: "Электронный кошелек" – 144 078 (9,7%); "Проездной билет на электрический транспорт" – 245 893 (16,6%); "Проездной билет на автобус" – 9 177 раза (0,6%).

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Напомним, систему электронных проездных в Барнауле внедрили с 1 декабря. С этого же дня в городе подняли и цену на проезд.

Все о новой системе расчета в общественном транспорте Барнаула вы можете прочитать в проекте "Электронный проездной".


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