Мы живем в эпоху, когда технический прогресс идет семимильными шагами. Меняется человеческое сознание, никого уже не удивить смартфоном или планшетом. Вместе с этим изменяется и рынок продаж. Стандартная схема купить–продать уже давно не является залогом заработка и уж тем более не подходит для построения серьезного бизнеса. Настала эра спроса на уникальность, а это значит, что пришло время заняться собственным производством.

Еще десять лет назад даже самое мелкое производство подразумевало огромные вложения, которые измерялись миллионами, а сегодня практически любой человек может позволить себе открыть собственный бизнес по изготовлению той или иной продукции. При этом не нужно делать все самому, можно переложить часть ответственности на квалифицированных специалистов.

Организовать свое производство достаточно просто, сегодня не обязательно открывать завод по производству смартфонов, когда можно заняться созданием аксессуаров для них. При организации производства, к примеру, бамперов на телефоны, первоначальные вложения могут ограничиться совсем небольшой суммой, если выбрать правильный способ их изготовления, такой как 3D-печать.

3D-печать – это инновационный способ производства с использованием принтера, который посредством послойного наложения может выращивать твердые объекты по цифровой модели. Простыми словами, 3D-принтер – это машина, которая создает заданные программой предметы. Причем любые предметы, на которые хватит вашей фантазии: аксессуары для смартфонов, дизайнерские украшения, игрушки или сувениры.

Кстати, для этого не нужно сразу покупать собственный принтер, для начала можно попробовать воспользоваться услугами профессионалов. В этом случае вам понадобится лишь идея, а все остальное воплотят специалисты "Лаборатории 3D-печати".

Компания "Лаборатория 3D-печати" оказывает весь спектр услуг в области печати:

печать всех необходимых предметов

помощь в моделировании предметов по заданным чертежам, рисункам, эскизам

3D-сканирование, которое позволяет снять скан с любого желаемого объекта и перенести его в компьютер в виде цифровой модели для дальнейшей печати или доработки

наличие оборудования для высокоточной печати, которое может быть использовано для создания самых тонких предметов и деталей.

Подробнее узнать о предоставляемых услугах можно по телефону: 7 923 003 0319 или на сайте 3dp-lab.ru, а также по адресу: г. Барнаул, ул. Власихинская, 89, 2 этаж, офис 11, либо отправляйте свой вопрос на почту info@3dp-lab.ru.