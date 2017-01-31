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Трансгендеров в США решили брать в бойскауты

, ИА "Амител"
Теперь мальчики будут регистрироваться в сообществе с таким полом, с каким считают нужным

Фото: pixabay.com

В Америке трансгендеров разрешили принимать в ряды бойскаутов.Теперь мальчики, вступая в сообщество, будут указывать тот пол, который сочтут нужным их родители, а не тот, который значится в свидетельстве о рождении. Об этом пишет Lenta.ru.

Как рассказал исполнительный директор "Бойскаутов Америки" Майкл Сербоу, организация изменила свое отношение к этому вопросу.

Издание пишет, что в прошлом году в США по этому поводу разгорелся целый скандал. Восьмилетний трансгендер Джо Малдонадо, который родился девочкой, захотел стать мальчиком и вступить в ряды бойскаутов. Его выгнали  из отряда. Однако родители начали жаловаться, и после этого начался процесс пересмотра правил приема детей в ряды бойскаутов. 

Трансгендерность – несовпадение гендерной идентичности человека с приписанным при рождении полом. Некоторые трансгендерные люди идентифицируют себя с полом, противоположным приписанному, другие имеют идентичности, выходящие за рамки бинарной гендерной системы.

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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