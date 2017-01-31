Фото: sibnovosti.ru
Генеральный прокурор России Юрий Чайка заявил, что оба его сына подняли свой бизнес сами, а он никогда не помогал им. Об этом пишет ТАСС.
"Сыновья всего добиваются собственным трудом, они — ребята смышленые, с мозгами. Я никуда их не пристраивал, оба сами создавали свой бизнес. С нуля! И младший, и старший", — поделился Юрий Чайка.
Также генпрокурор назвал "недостоверной" информацию о том, что его сын получил госзаказы на 300 млрд рублей. По его словам, суммы гораздо ниже. Кроме этого, Чайка обратил внимание, что его сын всегда вовремя и аккуратно выполнял обязательства, которые брал на себя.
Чайка напомнил, что его сын почти два года бесплатно работал советником губернатора Московской области Андрея Воробьева.
Комментарии
)))))))))))))))))) А потом говорят: Почему вы так недовольны жизнью в России?
"Генпрокурор Чайка заявил, что оба его сына подняли бизнес сами и с нуля" =========== он чо, ещё и издеваться будет???
Самая лучшая шутка Чайки Ставлю +100500
таких много талантливых примеров, ога васильева , карлина, елена батурина, нафка..
все как на подбор
А вы что думали, что он просто так всю правду скажет? Даже когда жуликов с поличным ловят, то они всё равно в наглую отпираются. А тут никто никого с мешками денег не ловил, квартиры полные денег не находил. Так что как у нас говорят: "Не пойман - не вор."
Чайка (генеральный прокурор России) даже того не может осознать, что ... "сын почти два года работал бесплатно у губернатора Московской области". Это же так просто пошел и стал работать например у Карлина, ага !!!! С чьего ведома? В качестве кого? На каком основании допускался к сведениям составляющим тайну? Почему с нарушением трудового кодекса? и таких вопросов до бесконечности, но ... не понять небожителям.
31.01.2017 16:38 - гость - а мож он бесплатно туалеты чистил и коридоры мыл и не имел допуска к сведениям составляющим какую-либо тайну !!!
Бося, подскажи, разъясни верить нам товарисчу Чайки?
его сын почти два года бесплатно работал советником губернатора Московской области Андрея Воробьева
В рабстве штоле был?
ахахахах лол
а цапки*?
знатно чайка потролил нашу особоодаренную публику! молодца! ха-ха!
Ну да, начали с нуля. Вот только с какого по счету после единицы?
вспомнилось про сыночка матвиенко: вот это я понимаю- материнский капитал!!
его еще не сняли?
Также генпрокурор назвал "недостоверной" информацию о том, что его сын получил госзаказы на 300 млрд рублей. По его словам, суммы гораздо ниже.
ЖЕСТЬ, какой он отец после этого - если детям своим ни разу не помогал??? Смех да и только
Вот хороший у нас народ, вот умеет себе руководство выбирать, на детей посмотреть одни гении бизнеса и управления. Только одно непонятно их ли это дели??? они то страну загнали в такую жо.... что их талантливые детишки наврятли вытянут ее от туда((((
*дети
У нас пол страны с нуля начинали, в лучшем случае с нулем и остались.И многие тоже смышленные и с мозгами.Ну папы у них не Чайки.Ну ни чайки и все!!!
Не перевариваю!!!
Прокуратор Иудеи Понтий Пилат - его кумир.
не переживайте- гробу карманов нет
гробу карманов нет________им не понять или мы чего-то не знаем
меня всегда удивляет писанина престарелого хохотуна, и его боси- ВСЁ то у НИХ так!
Хоть ссы в глаза. Когда же их начнут вешать на фонарных столбах?