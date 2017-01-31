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Работы по устранению коммунальной аварии на улице Юрина продолжаются в Барнауле — завершить их планируется в среду, 1 февраля, сообщили в водоканале.
"На время производства работ принято решение временно ограничить водоснабжение в 14 многоэтажных домах, двух детских садах, бойлерной и 12 административных зданиях. Для проведения ремонтных работ также потребовалось перекрыть одну полосу движения на улице Юрина по нечетной стороне", – отметили на предприятии.
Напомним, что повреждение водопровода по улице Юрина, 273 было выявлено около 12:00. Оказался поврежденным водопровод диаметром 300 миллиметров.
На месте повреждения работает бригада водоканала и спецтехника.
Комментарии
Как сообщили в пресс-центре мэрии краевой столицы, на улице Юрина произошло повреждение водопровода. Известно, что авария произошла по адресу Юрина, 277. --- 277 или 273?