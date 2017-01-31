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Министерство финансов РФ считает курс рубля завышенным и предлагает девальвировать его на 10%, сообщает "Коммерсант".
Как отмечает издание, Минфин произвел расчеты ожидаемого курса национальной валюты после задействования бюджетного правила, которое предполагает конвертацию в суверенных фондах части нефтегазовых доходов в зависимости от цен на сырье.
В итоге при цене на "черное золото" в 40 рублей за баррель среднегодовой курс рубля должен составлять 69,42 рубля за доллар. Дефицит федеральной казны при этом должен быть 3,1% ВВП, а из резервных фондов будет изъято 1,8 триллиона рублей.
При текущей же стоимости нефти в 55 долларов за баррель дефицит бюджета составит без применения бюджетного правила 1,5% ВВП, трата резервных фондов — 464 миллиарда рублей.
Текущая ситуация с курсом рубля, как отмечается, не может обеспечить сбалансированность бюджета. Издание отмечает, что достичь баланса, минуя применение бюджетного правила и девальвацию рубля, возможно только при цене нефти в 76 долларов и выше.
В условиях же управляемой девальвации рубля казна в РФ полностью балансируется при цене нефти 61 доллар.
Комментарии
"при цене на "черное золото" в 40 рублей за баррель" А почему не бесплатно? это 0,65 доллара,т.е. без малого в сто раз дешевле курса действующего.
А может проще распустить министерство финансов, раз они ничего умней не могут придумать.