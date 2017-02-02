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Как пользоваться интернетом месяц бесплатно?

, ИА "Амител"
Провайдер "Сибирские сети" предлагает бесплатно в течение месяца оценить его услуги

Время неумолимо идет вперед, и если раньше первой в дом запускали кошку, то теперь интернет. Но как разобраться в многообразии предлагаемых услуг и выбрать того оператора, который бы соответствовал всем требованиям? Провайдер "Сибирские сети" предлагает оценить интернет и цифровое телевидение с помощью услуг "Тест-драйв 100 Мбит/с" и "Тест-драйв IPTV" с бесплатным периодом действия 30 дней.

"Тест-драйв 100 Мбит/с" – это 30 дней бесплатного высокоскоростного интернета до 100 Мбит/с, что очень удобно для одновременного решения нескольких задач в сети: игр онлайн, скачивания больших файлов, просмотра видео и социальных сетей.

"Тест-драйв IPTV" – это отличная возможность в течение 30 дней бесплатно смотреть более 100 SD каналов в цифровом качестве. Самые популярные каналы в твоем компьютере, смартфоне и телевизоре: новостные, познавательные, развлекательные, спортивные, музыкальные, детские, мужские и женские.

Услуга "Тест-драйв IPTV" доступна новым и действующим абонентам, которые пользуются интернетом от "Сибирских сетей" на открытых тарифных планах, при условии, что на текущий момент услуга IPTV не предоставляется. "Тест-драйв 100 Мбит/с" доступен новым абонентам, а также абонентам с тарифным планом, предусматривающим скорость ниже 100 Мбит/с. Обе услуги доступны для подключения только один раз на лицевой счет абонента, повторное подключение услуги не предоставляется. По истечении 30-дневного промо-периода услуги становятся платными.

Подключение услуги "Тест-драйв IPTV" возможно до 31 марта 2017 года.

Уточняйте стоимость услуг в своем регионе на сайте sibset.ru, в офисах абонентского обслуживания (г. Барнаул: П. Сухова, 2в, П. тракт, 251в) или в контактном центре по телефону 8-800-250-02-11.

На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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