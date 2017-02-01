Исследователи из Канады задались вопросом, сколько нужно паре заниматься сексом в неделю, чтобы в семье царили мир и гармония, сохранялись долгие отношения и здоровье. Двадцатипятилетние наблюдения показали: для того, чтобы в супружеских отношениях все было хорошо, достаточно всего двух раз в неделю.
Как пишет Федеральное агентство новостей, участие в исследовании приняли 25 тыс. респондентов. Поэтому ученые смогли твердо утверждать, что для крепких отношений особо сексуально активным быть не нужно.
Кроме того, по данным, полученным в ходе работы, стало ясно, что секс вообще не влияет на то, будут люди счастливы друг с другом или нет. По наблюдениям ученых, семьи, занимающиеся любовью часто, были столь же крепкими, как и те, у кого интимная близость была лишь один раз в неделю.
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