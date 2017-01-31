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Суд в Барнауле приговорил к реальным срокам лишения свободы двух братьев, которые устроили погоню за машиной на мотоцикле и вели огонь из охотничьего ружья.
Как сообщили в краевой прокуратуре, инцидент произошел летом 2015 года на территории Власихи.
"Потерпевший возвращался на автомобиле со своей малолетней дочерью, на окраине села у него возник конфликт с молодым парнем, который вместе с братом стали его преследовать на мотоцикле и производить прицельные выстрелы из охотничьего ружья", – уточняют в надзорном ведомстве.
Мужчине на машине посредством маневрирования удалось скрыться. Обвиняемые заявили, что не имели умысла на убийство, а лишь преследовали цель напугать мужчину.
Тем не менее они приговорены к длительным срокам лишения свободы. Приговор вступил в силу.
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