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Аналитики агентства Bloomberg финансового рынка полагают, что отмена санкций приведет к укреплению курса рубля по отношению к доллару, передает РИА Новости.
Большинство экспертов прогнозируют, что рубль вырастет на 5-10%. Меньшая часть экспертов – 41% – считают, что рост рубля при отмене санкций составит от 1 до 5%.
В Bank of America Corp полагают, что, вероятнее всего, российская валюта получит "наибольшую выгоду" от снятия санкций и достигнет отметки в 55-57 рублей за доллар.
Эксперты Societe Generale считают, что в случае отмены санкций рост рубля и вовсе будет выше всех ожиданий и курс станет меньше 50 рублей за доллар.
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