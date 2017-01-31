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Следственный комитет начал проверку сообщений СМИ о том, что молодые люди устроили танцы на памятнике героям Великой Отечественной войны в подмосковном городе Орехово-Зуево.
Как сообщили в управлении СКР по Московской области, информация об инциденте появилась 31 января в СМИ.
"Произошедшее было записано молодыми людьми на видео, которое затем было выложено в открытом доступе в социальных сетях", — указывают в ведомстве.
Сейчас по данному факту организована доследственная проверка, по итогам которой будет принято правовое решение.
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