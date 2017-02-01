Фото: ngs38.ru
Синоптики прогнозируют снег и гололед в Алтайском крае в среду, 1 февраля.
"В отдельных районах снег, утром местами туман, изморозь, на дорогах гололедица", – сообщили в региональном Гидрометцентре. Днем по краю -8…-13 градусов, в южных районах -3…-8 градусов.
Ветер южный, 2-7 метров в секунду, днем по югу с усилением до 12 метров.
В Барнауле к концу дня слабый снег, утром изморозь, местами туман, на дорогах гололедица. В краевой столице температура составит -8…-10 градусов. Ветер южный, 2-7 метров в секунду.
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