Фото: Екатерина Смолихина/Amic.ru
История с обрушением кровли в барнаульском гипермаркете "Ашан", расположенном в торгово-развлекательном центре "Галактика", обошлась без криминала – Следственный комитет не стал возбуждать по факту ЧП уголовного дела.
Об этом порталу Amic.ru сообщили в региональном управлении СКР, ответив на запрос редакции о результатах доследственной проверки, которая была организована после ЧП.
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"По результатам проверки принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела. Несмотря на выявленные нарушения в ходе строительства и эксплуатации здания торгово-выставочного комплекса "Галактика", расположенного по адресу: город Барнаул, пр-т Строителей, д. 117, следствием не установлено наступление общественно опасных последствий в виде смерти граждан в результате обрушения кровли, потолочных конструкций и последующего обвала снега, в связи с чем состав преступления, предусмотренный ст. 216 УК РФ, отсутствует", – сообщили нашей редакции в ведомстве.
Напомним, обрушение в "Ашане", который является якорным арендатором ТРЦ "Галактика", произошло вечером 26 января. После ЧП работа гипермаркета была остановлена.
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Согласно последним данным, после обрушения кровли в гипермаркете проектная документация первой очереди торгового комплекса будет передана на государственную экспертизу.
Также в госинспекции Алтайского края сообщали о выдаче предписания о приостановке строительства второй очереди "Галактики".
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Кроме того, застройщика и генподрядчика строительства второй очереди ТРЦ оштрафовали на 100 тысяч рублей каждого.
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