Воздержаться от дальних поездок и не подвергать свою жизнь опасности рекомендует водителям госавтоинспекция Алтайского края. Такое предупреждение пресс-служба ведомства распространила из-за того. что 1 февраля синоптики обещают ухудшение погодных условий.

В частности, ожидается снег, местами изморозь, туман, на дорогах гололедица. Ветер усилится до 12 м/с.

При этом наиболее неблагоприятные погодные условия могут сложиться на федеральной трассе Р-256 в Зональном районе, А-322 Рубцовском районе и на автодорогах местного значения в Кулундинском и Ельцовском районах.

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"В связи с неблагоприятными метеорологическими условиями Госавтоинспекция Алтайского края вновь обращается к водителям с просьбой без острой необходимости не покидать пределы населенных пунктов, быть внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим, не забывать про безопасную дистанцию между автомобилями и совершать маневрирования только после того, как убедитесь в отсутствии встречного транспорта", — говорится в сообщении.

Также водителям рекомендовано выбирать скорость, исходя из погодных и дорожных условий, чтобы при внезапном возникновении опасности можно было тотчас же остановиться, либо принять другие необходимые меры.

Напомним, 26 января 2017 года в Алтайском крае был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Около 30 машин и три пассажирских автобуса оказались в снежном плену на трассе в Алтайском крае после разгула стихии. Некоторые были вынуждены ночевать в транспорте. Людей получилось эвакуировать только к вечеру 26 января.