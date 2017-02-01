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Саудовский принц купил 80 авиабилетов для своих охотничьих соколов

, ИА "Амител"
Птиц перевозили без клеток, однако при этом на них были поводки-цепочки и шапочки-клобуки, полностью закрывающие глаза

Фото: instagram.com

Саудовский принц оплатил 80 мест в салоне эконом-класса самолета американских авиалиний, чтобы привезти любимых соколов в Соединенные Штаты, пишет ТАСС со ссылкой на газету "Сада аль-Баляд".

По данным агентства, личность владельца или иные детали "птичьего перелета" не установлены. Свидетельством нестандартной ситуации стал размещенный в Facebook снимок пассажира борта, летевшего в США с пернатыми соседями. На фото видно, что почти весь центральный ряд, где стоит по четыре кресла, занимают соколы. Между кресел положили специальные доски для удобства птиц. Соколы были без клеток, однако на поводках-цепочках и в специальных шапочках-клобуках на головах, которые полностью закрывают глаза. За кадром остался вопрос, как перевозчик, название которого не раскрывается, пропустил в салон этих хищных птиц.

Агентство отмечает, что соколиная охота – это один из самых распространенных видов увлечений и любимый спорт жителей Аравийского полуострова. Для арабов соколы являются показателем статуса, поскольку некоторые особи стоят свыше 100 тысяч долларов.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.02.2017 08:59
- гость -

свой в ремонте штоли?

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