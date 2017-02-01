Фото: vse42.ru
Утро в Барнауле в среду, 1 февраля, началось с семибалльных заторов, сообщает сайт "Яндекс.Пробки".
Самая сложная обстановка наблюдается на Павловском тракте, на значительной части которого скорость движения не превышает семи километров час. Также пробки образовались на пересечении Павловского тракта с улицами Попова и Георгиева. Кроме этого, машины стоят на перекрестках проспект Космонавтов – улица Попова (7 км/ч) и улица Малахова – Власихинская (5 км/ч).
Заторы есть на отдельных участках проспекта Строителей, улицы Советской Армии, Северо-Западной и Матросова, Юрина, Ленинского проспекта и Змеиногорского тракта.
Ситуацию осложняет ДТП в районе пересечения улицы Власихинской и шоссе Ленточный Бор.
Комментарии