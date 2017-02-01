Фото: eurosport.com
Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад удалил язвительный комментарий, который он оставил на странице Союза биатлонистов России (СБР) в Instagram под снимком Александра Логинова, пишет ТАСС.
СБР разместила в своем аккаунте снимок Логинова с поздравлениями с успешным выступлением на чемпионате Европы, на котором он завоевал три золота и одно серебро. Фуркад под снимком напомнил о "главном трофее" россиянина – "двухлетней дисквалификации за употребление ЭПО". Но некоторое время спустя оскорбление француза исчезло из комментариев.
Агентство напоминает, что Логинова дисквалифицировали в июле 2015 года на два года за употребление допинга. В пробах россиянина нашли запрещенный препарат эритропоэтин, использующийся для повышения выносливости, уточняет РИА Новости. Дисквалификация отсчитывалась с ноября 2014 года. После возобновления выступлений биатлонист трижды победил на этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).
Комментарии
Шляпа, асматик е......й,с...ка
товарищи, не обращайте внимание, обычная истерика у человека случилась. просто на лыжу никто не наехал, пришлось так пар выпускать.
Сдулся Фуркард, а нашего смотрю не "отпускает" уже третий год, забористая шняга )))