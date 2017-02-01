Среда, 1 Февраль, 09:17

Старая версия сайта
Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Какой тарифный план по транспортной карте для вас наиболее выгоден?

Спецпроекты

Проекты ИА "Амител"

Форум

18+


$ 60,09
€ 64,29
Brent
$ 51,5
-14°
Обь
39см +1

Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное Паводок на Алтае – 2017 Отзыв лицензии у Тальменка-Банка Дело экс-зама губернатора Алтая Юрия Денисова
Новости

Биатлонист Фуркад оскорбил Логинова, а затем удалил комментарий под фото

, ИА "Амител"
Француз в подписи напомнил, что россиянина дисквалифицировали в июле 2015 года за употребление допинга

Фото: eurosport.com

Двукратный олимпийский чемпион французский биатлонист Мартен Фуркад удалил язвительный комментарий, который он оставил на странице Союза биатлонистов России (СБР) в Instagram под снимком Александра Логинова, пишет ТАСС.

СБР разместила в своем аккаунте снимок Логинова с поздравлениями с успешным выступлением на чемпионате Европы, на котором он завоевал три золота и одно серебро. Фуркад под снимком напомнил о "главном трофее" россиянина – "двухлетней дисквалификации за употребление ЭПО". Но некоторое время спустя оскорбление француза исчезло из комментариев.

Агентство напоминает, что Логинова дисквалифицировали в июле 2015 года на два года за употребление допинга. В пробах россиянина нашли запрещенный препарат эритропоэтин, использующийся для повышения выносливости, уточняет РИА Новости. Дисквалификация отсчитывалась с ноября 2014 года. После возобновления выступлений биатлонист трижды победил на этапах Кубка Международного союза биатлонистов (IBU).

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

Смотрите также
Партнёры

Комментарии

1.02.2017 09:06
- гость -

Шляпа, асматик е......й,с...ка

0  0
1.02.2017 09:15
финт

товарищи, не обращайте внимание, обычная истерика у человека случилась. просто на лыжу никто не наехал, пришлось так пар выпускать.

0  0
1.02.2017 09:16
- гость -

Сдулся Фуркард, а нашего смотрю не "отпускает" уже третий год, забористая шняга )))

0  0
Войти     Зарегистрироваться
Имя

Введите код с картинки:


Архив новостей
< февраль 2017  
пн вт ср чт пт сб вс
      1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28               
09:00
Застройщик жилого комплекса "Матрешки" объявил о старте новой акции 0
08:56
Биатлонист Фуркад оскорбил Логинова, а затем удалил комментарий под фото 3
08:39
Февраль начался с семибалльных пробок в Барнауле 0
08:30
Выставка Aquatherm Novosibirsk 2017: две недели до старта 0
08:21
Саудовский принц купил 80 авиабилетов для своих охотничьих соколов 1
07:33
Дом с искусственным водоемом продают под Барнаулом за 19,5 млн руб. Фото 3
07:06
Лучшие мемы и шутки к 63-летию музыканта Юрия Лозы 0
06:47
Великий пост: что такое подготовительные недели и в чем их смысл? 3
06:32
Снег и гололед ждут жителей Алтайского края 1 февраля 0
06:14
ГИБДД Алтайского края рекомендует водителям не покидать населенные пункты 1
06:01
Криминала в обрушении барнаульского гипермаркета "Ашан" не нашли 2
01:02
Педро Альмодовар возглавит жюри 70-го Каннского кинофестиваля 0
00:11
Канадские ученые подсчитали, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом 22
23:07
СК проверяет данные о танцах молодежи на памятнике героям ВОВ в Подмосковье 0
22:03
Bloomberg спрогнозировал рост рубля на 5-10% в случае отмены санкций 0
21:07
Почти 1,6 млн британцев выступили против знакомства Трампа и Елизаветы II 0
20:04
Белый тигр напал на помощника дрессировщика в цирке Волгограда 0
19:45
Показываем, как барнаульские кварталы новостроек готовятся к паводку 6
19:26
Пожар в жилом многоэтажном доме произошел в Барнауле 31 января 0
19:09
Коротко о главном: процесс имени Денисова и "галактические" штрафы
Портал Amic.ru предлагает подборку главных новостей за 31 января
18:47
Утечка аммиака произошла из цистерны товарняка под Вологдой 1
18:28
Пожар в частном жилом доме Барнаула тушили 12 человек 0
18:08
Врача скорой помощи выбросило из машины во время ДТП в Рыбинске. Видео 0
17:58
Два брата в Барнауле устроили погоню со стрельбой за машиной на мотоцикле 1
17:42
Минфин предлагает девальвировать курс рубля на 10% – СМИ 5
17:22
Директора фирмы, чей автобус попал в ДТП на Алтае, взяли под стражу 0
17:14
Легковушка слетела с трассы в Алтайском крае, обгоняя фуру – очевидцы. Фото 0
17:05
Трансгендеров в США решили брать в бойскауты 0
16:48
Работы по ликвидации коммунальной аварии в Барнауле завершат 1 февраля 1
16:27
Генпрокурор Чайка заявил, что оба его сына подняли бизнес сами и с нуля 33
16:14
Бывший вице-губернатор Юрий Денисов не ответил на вопрос о признании вины 1
16:05
Кудрявый пеликан, полевой лунь и чеглок: в Барнауле создадут список птиц 0
15:58
Читатели Amic.ru назвали самый выгодный тариф на транспорте Барнаула 2
15:51
Дорожные аварии в Алтайском крае унесли за год 257 жизней 2
15:43
Что за сервис "Яндекс.Автобусы" и как это работает? 3
15:39
14-летний ребенок в Подмосковье умер из-за неправильного диагноза 1
15:33
Виктор Горбачев возглавил администрацию Солонешенского района 1
15:30
Подготовиться к экзаменам дома: как устранить пробелы по математике? 0
15:22
Смотрим, как идет строительство школы в барнаульском квартале 2034 2
15:16
Как будут отмечать 80-летие Алтайского края и какие артисты приедут? 1
15:10
ИА "Амител" отключает авторизацию и архив на старой версии сайта 121
15:05
Останки древнего животного, похожего на зебру и осла, нашли на Алтае 3
14:50
21-летний парень выпал из окна девятого этажа в Екатеринбурге и остался жив 5
14:36
Дело возбудили после избиения врачей скорой помощи в Петербурге 0
14:28
14 домов и два детсада остались без воды в Барнауле из-за аварии 1
14:17
Алтайскому краю дали одну тысячную от субсидии на модернизацию объектов АПК 11
14:09
Московскую улицу назовут именем погибшего в Турции посла Андрея Карлова 0
14:00
Выбор квартиры при переезде в другой город 1
13:48
Девушка угодила под колеса автомобиля на проспекте Ленина в Барнауле 1
13:33
Мужчина вскрыл в Бийске киоск и украл глянцевые журналы 7

© 1999 — 2017, ИА «Амител»
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, АМИТЕЛ ИА № ТУ 22 — 0257 от 08.09.2011 УФС по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по АК
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109
тел.: (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66, (7-385-2) 27-18-18
news@amic.ru

Провайдер — «Интелби»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.