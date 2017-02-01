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Российское правительство окончательно решило повысить пенсионный возраст, и сейчас уже обсуждаются конкретные параметры повышения. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на два близких к правительству источника.
Издание отмечает, что на повестке дня стоят вопросы сроков объявления инициативы и детали будущей реформы. Источник считает, что процесс могут разбить на две части, одну из которых обнародуют уже в 2017 году, а другую, связанную с повышением пенсионного возраста, перенесут на период после выборов 2018 года.
Подчеркивается, что сейчас идет рассмотрение нескольких проектов реформы. Один предполагает повышение пенсионного возраста для женщин до 63 лет, для мужчин – до 65 лет с увеличением пенсионного возраста с шагом на полгода ежегодно. Второй вариант предусматривает уравнение пенсионного возраста как для мужчин, так и для женщин до 63 лет.
В пресс-службе Минтруда изданию заявили, что решение о повышении пенсионного возраста еще не принято. Это подтвердил пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец, курирующей соцблок. Напомним, что сейчас пенсионный возраст для женщин гражданских специальностей равен 55 годам, а для мужчин – 60.
Комментарии
ура, пенсионеров не будет
Очень своевременное решение! В то время, когда страна водиночку борется с мировым терроризмом, россияни должны выходить на пенсию как можно позже, чтобы не обременять бюджет продолжительной жизнью на пенсии!
А вот и первый мощный привет от Трампа. Несомненно нужно приближать пенсионный возраст к средней продолжительности жизни. Чтобы пенсионеры не проедали бюджет.
Rat Pivot заплати налоги и спи спокойно
Как и обещал Черномырдин - россияны при капитализме будут жить плохо, но не долго....
Баловство эта пенсия. Вон, во многих странах Африки ее нет, и ничего, живут как-то люди и без нее.
В самые черные времена, когда нефть вовсе ничего не стоила, ни Советские руководители, ни "предатель" Горбачев, ни "пьяница" Ельцин пенсионный возраст тронуть так и не решились. Понимали, что в российских реалиях это - уж вовсе "край" или просто совесть им не позволяла? Нонешний "птичий дрессировщик" и "освбодитель Сирии" сделает это не моргнув глазом. Здесь совесть "не ночевала"?
Если верить Википедии, то "В 1932 году в СССР было введено пенсионное обеспечение по старости. Пенсионный возраст был установлен в размере 55 лет для женщин и 60 лет для мужчин". Это же наследие кровавого сталинизма!
Надо уже до 100 лет повысить пенсионный возраст и закрыть этот вопрос.
В пресс-службе Минтруда «Известиям» заявили, что решение относительно повышения пенсионного возраста еще не принято. Это подтвердил пресс-секретарь вице-премьера Ольги Голодец, которая курирует соцблок. В пресс-службе Минтруда подчеркнули, что позиция министерства остается по этому вопросу неизменной, и напомнили о заявлении главы ведомства Максима Топилина, который говорил ранее, что время для повышения пенсионного возраста еще не пришло.
Из других СМИ.
Позор антинародному правительству.
Не исключено, что об этом будет заявлено в 2018 году после формирования нового правительства.
Представитель экспертного сообщества, осведомленный в ситуации, уточнил, что заявление будет опубликовано одновременно с обнародованием основных направлений стратегии долгосрочного социально-экономического развития, которая готовится Центром стратегических разработок (ЦСР) Алексея Кудрина.
"Кроме того, добавляет один из собеседников «Известий», средняя зарплата у женщин ниже, поэтому, чтобы преодолеть разрыв в пенсиях между представителями разных полов, нужно увеличить время трудового стажа."
Логика железная: платят тебе меньше, поэтому работай дольше, чтобы заработать ТАКУЮ ЖЕ пенсию А еще можно СРАВНИТЬ с пенсиями чиновников, чтобы заработать такую же простому работяге нужно работать до 100 лет.
у меня бабушка умерла в 57, папа в 59, дед в 62, дядька в 60, еще одна бабушка -вообще в 55. Из всей родни новый пенсионный и возраст пережила только бабушка мужа - ей сейчас 73 и второй дед- он умер в 70. То есть, если судить по моим родным - то до пенсии доживает 30 %. вот сфигали я должна в течении 40 лет отчислять из своей з/п в пенсионный фонд, если я до пенсии не доживу?
вы еще скажите, что при Кудрине такого не было. но так это и его идея в том числе
а в это время генпрокурор Юрий Чайка назвал зарплату руководителя «Почты России» Дмитрия Страшнова «откровенной наглостью». Об этом он заявил в интервью ТАСС.
«Это же откровенная наглость. Средняя зарплата в отрасли не дотягивает до 20 тысяч рублей, а он себе бонусы под 100 миллионов начисляет! Совесть все-таки надо иметь», — возмутился прокурор.
Самый обычный рабочий меня с двумя высшими образованиями уделал. Я как-то, лет 10 назад, своего знакомого рабочего-строителя спросил: "Не боится ли он работать в черную, мол, без пенсии останешься". На что он ответил: "Ты идиот что ли? Ты надеешься дожить до пенсии с таким качеством продуктов и медицины? Кроме того, пока мы состаримся нам повысят пенс. возраст.
вот упыри блин, после 40ка хрена два на работу не берут прдеставляю как в 50 вообще бесполезно даже пытаться шансов ноль
Вот последние ...дцать лет обещают поднять пенсионный возраст (только непонятно кто обещает), а нап деле как надпись на заборе. Президент, ответственное часть правительства давно заявили, что до новых выборов президента вопрос рассматриваться точно не будет, верить Ызвестиям, да еще из анонимного источника - себя не уважать. Очередная дутая сенсация, как начиная с бадминтона в армии. Хотя у меня родители имеют награды за работу, стаж по 45-50 лет, да и пенсии с доплатой по 20 000 в деревне это не мало. С другой стороны считаю, что льготы на пенсии надо убирать, в первую очередь увеличивать стаж, а то смотришь на парней в 37-38 лет на пенсии (МВД, или 42 года суд, прокуратура) и понимаешь, что это не нормально.
вот упыри блин, после 40ка хрена два на работу не берут прдеставляю как в 50 вообще бесполезно даже пытаться шансов ноль
Да им нас рать на это- это твои проблемы, главное не платить тебе пенсию
Вброс-опровержение, вброс-опровержение... Похоже, всё, приучили?
чего всполошились, нормальный вброс для отвлечения внимания в связи с обострением обстановки на Донбасе
пенсию вообще пора отменить, а пенсионные выплаты оставить, ну или лет в 50 отпиливать себе руку на производстве и на пансион по инвалидности !