Количество мест концентрации ДТП удалось снизить в Алтайском крае в 2016 году, сообщил замминистра строительства, транспорта, жилищно-коммунального хозяйства Алтайского края Дмитрий Коровин. Так, на федеральных алтайских трассах их стало семь вместо прежних восьми. На региональных дорогах фиксируется снижение мест аварийности с 12 до 4.

Эксперт отметил, что это результат комплексной работы Минстроя, ГИБДД, администрации и других ведомств. Коровин добавил, что во многом на культуру вождения водителей влияет контроль. Для этих целей в минувшем году регион приобрел дополнительно 10 комплексов автоматической фото- и видеофиксации.



На сегодняшний день в Алтайском крае в общей сложности эксплуатируется 25 таких стационарных средств. Напомним, с августа 2016 года ручные радары для фиксации нарушений правил дорожного движения в России под запретом.

В 2017 году работа в этом направлении будет продолжена, запланировано приобретение дополнительных комплексов фиксации правонарушений. Ожидается, что в 2017 году упор будет сделан на краевую столицу. Это связано с тем, что Барнаул попал в приоритетный проект "Безопасные и качественные дороги". Это обеспечит краевой столице дополнительное финансирование дорожной отрасли. Размер федерального транша составит 637,5 миллионов рублей. Еще 680 миллионов — доля консолидированного бюджета края и города.



На эти средства запланирован ремонт 106 километров дорог Барнаульской агломерации. Вместе с тем город должен добиться сокращения количества мест концентрации ДТП вдвое. Если с поставленными задачами удастся справиться, Барнаул примет участие во втором этапе проекта. А это дополнительное финансирование и возможность провести капремонт дорог.

"Благодаря отчислениям от акцизов в регион в 2017 году должно поступить 12 миллиардов 500 миллионов рублей. Еще 219 миллионов рублей пойдут на сельские дороги. Федеральные — 2 миллиарда 600 миллионов. Итак, суммарно мы вышли на уровень 2016 года. На 21 мосту, 645 км региональных и 129 км федеральных дорог будет идти ремонт и капремонт", – озвучил планы на 2017 год замминистра.