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Государственный Эрмитаж подтвердил проведение Федеральной службой безопасности (ФСБ) мероприятий на своей территории, пишет "Интерфакс" со ссылкой на сайт музея.

Уточняется, что правоохранители обследовали одно из помещений административно-хозяйственной службы в Реставрационно-хранительском центре "Старая Деревня".

В сообщении сказано, что каких-либо документов в распоряжении Эрмитажа нет. Никто из сотрудников музея не задействован в мероприятии, а деятельность Эрмитажа осуществляется в штатном режиме. "Никаких пояснений по существу вопросов представители управления Федеральной службы безопасности по Санкт-Петербургу и Ленинградской области не давали, вследствие чего Государственный Эрмитаж не имеет какой-либо информации о поводах процессуальной проверки", – цитирует агентство запись на сайте.

Ранее источник в силовых структурах сообщил агентству, что правоохранительные органы, в том числе ФСБ, проводят мероприятия в Зимнем дворце. Уточнялось, что речь идет о расследовании дела о строительстве одного из объектов Государственного Эрмитажа.

Агентство не смогло получить комментарий по поводу произошедшего в УФСБ по Петербургу и Ленинградской области.

При этом городское интернет-издание "Фонтанка" утверждает, что дело касается строительства второй очереди фондохранилища Эрмитажа на Школьной улице. СМИ пишет, что контракт на 3,67 миллиарда рублей заключили "со скандально известной московской компанией "Мехстройтранс", руководство и владельцы которой были причастны к "Большому делу Минкульта".

Издание напоминает, что в минувшем году получивший порядка 1 млрд рублей аванса "Мехстройтранс" вел работы с сильным отставанием от графика и не оплачивал субподрядчикам выполненные работы. Эрмитаж тогда утверждал, что отставание не критично, а компания обещала ускорить темп работ.