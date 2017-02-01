Фото: 54.mchs.gov.ru
Коммунальную аварию, произошедшую накануне днем на улице Юрина в Барнауле, ликвидировали раньше намеченного срока, сообщили в водоканале.
Напомним, что завершить восстановительные работы планировалось 1 февраля, однако специалисты успели устранить повреждение в 22:00 31 января.
Как сообщал портал Amic.ru, повреждение на водопроводе произошло по адресу Юрина, 273.
Во время проведения восстановительных работ было ограничено водоснабжение ряда жилых домов, административных зданий и двух детских садов.
Сейчас подача воды восстановлена.
Комментарии
За эту зиму по улице Юрина сколько коммунальных аварий было? Ништяк подготовились к отопительному сезону!
Спасибо, что раньше устранили. Думала будем сутки куковать без воды. Спасибо огромное работягам!
Ништяк подготовились к отопительному сезону!
этот ништяк называется срок эксплуатации и амортизация, как никак живем уже 25 лет в условиях демократии при капитализме )