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Эпидемический порог по гриппу и ОРВИ в Алтайском крае превышен на 66%, сообщили в региональном Управлении Роспотребнадзора.
Согласно данным ведомства, за неделю с 23 по 29 января в крае зарегистрировано 26,6 тысячи случаев заболевания ОРВИ и гриппом.
"Превышение эпидемического порога отмечается среди всех возрастных групп на 27-93%", – добавляют в управлении.
Также в надзорном ведомстве указывают, что среди заболевших продолжают выделять вирусы гриппа А/H3N2/ и А /H1N1/ – гонконгского и свиного.
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В регионе продолжает действовать карантин в образовательных и медицинских организациях.
Полностью остановлен учебный процесс в 28 школах и 25 дошкольных учреждениях.
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