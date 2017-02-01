Фото: vk.com
ФК "Ростов" победил словацкую "Жилину" в товарищеском матче, прошедшем в рамках сбора россиян в Турции. Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу "Ростова", пишет "Газета.Ru".
Полузащитник российского клуба Дмитрий Полоз на шестой минуте открыл счет в матче, забив мяч ударом пяткой, известным как "удар скорпиона", после подачи Тимофея Калачева с фланга. Еще один игрок "Ростова" – Александр Бухаров – оформил дубль с разницей в три минуты (на 30-й и 33-й минуте).
Следующий матч ростовчане проведут 3 февраля против болгарского "Локомотива".
Комментарии