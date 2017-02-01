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Полиция в Алтайском крае задержала двух молодых людей, которые угнали машину у жителя села Зеленая Роща.
Как сообщили в ГУ МВД по региону, потерпевший обратился к правоохранителям, и вскоре полицейские обнаружили автомобиль застрявшим в снегу на одной из улиц села Ребриха.
"Подозреваемых в угоне сотрудники полиции задержали около машины. Ими оказались двое молодых людей 1999 и 1996 годов рождения", – уточнили в ГУ МВД.
По данному факту в настоящее время проводится проверка. Машину вернули законному владельцу.
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