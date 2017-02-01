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Футболист Андрей Аршавин в четвертый раз стал отцом

, ИА "Амител"
Для Аршавина новорожденный стал четвертым ребенком, а для его супруги Алисы – третьим

Фото: woman.ru

Знаменитый российский футболист Андрей Аршавин в очередной раз стал отцом. Жена спортсмена Алиса во вторник, 31 января, родила сына, пишет Life.

Издание напоминает, что Аршавин несколько лет встречался с журналисткой из Санкт-Петербурга Алисой Казьминой, а 1 сентября прошлого года они сыграли свадьбу. Через несколько дней Алиса на своей странице в соцсети сообщила, что беременна.

"Советский спорт" добавляет, что сам футболист сейчас находится в Турции на сборах, которые продлятся до 9 февраля.

У Аршавина есть три ребенка – Артём, Яна и Арсений – от Юлии Барановской, с которой он прожил девять лет в гражданском браке. Алиса тоже воспитывает двоих детей.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.02.2017 10:38
- гость -

Еще бы в ворота так попадал...

0  0
1.02.2017 10:54
Пироженка

А эта жена у него такая же как и Барановкая или всё же зарегистрировался как положено?

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