Фото: woman.ru
Знаменитый российский футболист Андрей Аршавин в очередной раз стал отцом. Жена спортсмена Алиса во вторник, 31 января, родила сына, пишет Life.
Издание напоминает, что Аршавин несколько лет встречался с журналисткой из Санкт-Петербурга Алисой Казьминой, а 1 сентября прошлого года они сыграли свадьбу. Через несколько дней Алиса на своей странице в соцсети сообщила, что беременна.
"Советский спорт" добавляет, что сам футболист сейчас находится в Турции на сборах, которые продлятся до 9 февраля.
У Аршавина есть три ребенка – Артём, Яна и Арсений – от Юлии Барановской, с которой он прожил девять лет в гражданском браке. Алиса тоже воспитывает двоих детей.
Комментарии
Еще бы в ворота так попадал...
А эта жена у него такая же как и Барановкая или всё же зарегистрировался как положено?