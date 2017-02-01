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Центробанк (ЦБ) в январе разослал банкам письмо с требованием подготовить банкоматы к приему карт "Мир" к 1 марта, пишет РБК, в чьем доступе оказалась копия документа.

В письме сказано, что банки, не закончившие процесс подготовки, должны сделать это до марта и сообщить об этом регулятору.

В пресс-службе ЦБ изданию отказались называть конкретные банки-адресаты, уточнив, что банки, являющиеся участниками национальной платежной системы "Мир", почти полностью подготовились к началу приема карт, а остальные банки завершают "донастройку". Однако их количество незначительно, отметили в Центробанке.

Издание подчеркивает, что в законе о "Национальной платежной системе" нет точных сроков адаптации.

В Национальной системе платёжных карт НСПК отмечают, что к приему и обслуживанию карт "Мир" банкоматы подготовили свыше 100 крупнейших федеральных и региональных банков. Всего же к системе подключен 181 из более 600 имеющихся в РФ банков.