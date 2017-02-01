Фото: newstracker.ru
Центробанк (ЦБ) в январе разослал банкам письмо с требованием подготовить банкоматы к приему карт "Мир" к 1 марта, пишет РБК, в чьем доступе оказалась копия документа.
В письме сказано, что банки, не закончившие процесс подготовки, должны сделать это до марта и сообщить об этом регулятору.
В пресс-службе ЦБ изданию отказались называть конкретные банки-адресаты, уточнив, что банки, являющиеся участниками национальной платежной системы "Мир", почти полностью подготовились к началу приема карт, а остальные банки завершают "донастройку". Однако их количество незначительно, отметили в Центробанке.
Издание подчеркивает, что в законе о "Национальной платежной системе" нет точных сроков адаптации.
В Национальной системе платёжных карт НСПК отмечают, что к приему и обслуживанию карт "Мир" банкоматы подготовили свыше 100 крупнейших федеральных и региональных банков. Всего же к системе подключен 181 из более 600 имеющихся в РФ банков.
Комментарии
а этим миром можно будет расчитаться на ебэе, на алиэкспрессе привязать её к пэйпэлу и т.д. - походу всё задумано для того чтобы нет - дак идите нафиг с такой картой
месный специально для мира создадут свои ебеи, алиэкспрессы и пейпалы... Импортозамещение ))
- гость - 1 февраля 2017 г. 12:13
замещять нечем!
Без обязаловки никак, конечно... Вспоминается, как отловили в общаге самых медлительных студентов и повезли радостно встречать олимпийский факел...
месный главное чтобы на бумажке было написано, что процесс идет
Недавно открыл карту "мир" в сбербанке. Сей продукт не рекомендуют.... Столкнулся с проблемой ! С маэстро и визы невозможно было перевести на "мировскую" карту денежные средства. Сотрудники сбера ничего пояснить не смогли....
13.34, снять с мира и положить, куда хочешь.