Фото: vk.com/barneos22

Желание горожан записать своих детей в первый класс в лицее №121 в Барнауле обернулось наплывом людей в образовательное учреждение.

В паблике Barnaul 22 накануне вечером появились фотографии, на которых видно, как барнаульцы выстроились в очередь у лицея. "Запись в первый класс, лицей 121", – констатировал автор заметки.

Сей факт стал поводом для бурного обсуждения в социальных сетях. "Вот она и очередь! Муж с коллегой сегодня сменами махнулся,чтобы тот смог очередь занять. По его словам, там могут набрать всего 5-6 первых классов, а заявок из-за густонаселённого района с одной школой минимум на 12 классов! Вот и ажиотаж", – пишет одна из жительниц краевой столицы.

"Только что проезжала эту школу. Машины там даже на проезжей части стоят", – констатирует еще одна горожанка.

Некоторые предполагают, что родители желают записать своих детей именно в лицей №121 ввиду некой "элитарности" данного общеобразовательного учреждения.

Однако одна из жительниц Барнаула подчеркивает: "Еще раз для всех непонятливых: ажиотаж вокруг 121-го лицея не из-за его элитности, а потому что это единственное учебное заведение на большой, растущий, густозаселенный район. У людей нет выбора: простая средняя школа или лицей. И возить первоклашку, который еще вчера в детском саду был, в школу через полгорода и забирать через четыре часа из школы, а тем более отправлять его одного на общественном транспорте – это не выход".

Кто-то просто сочувствует стоящим в очереди, отмечая: "Какой кошмар... держитесь, люди…". Кто-то не теряет чувства юмора, выступая с советом: "Ребят, водите детей в школу на Поток! Норм школы, и жизни научатся".