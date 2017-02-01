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Первый раз в первый класс: как родители "брали штурмом" барнаульскую школу

, ИА "Амител"
Пользователи соцсетей бурно обсуждают скопление горожан у лицея №121

Фото: vk.com/barneos22

Желание горожан записать своих детей в первый класс в лицее №121 в Барнауле обернулось наплывом людей в образовательное учреждение.

В паблике Barnaul 22 накануне вечером появились фотографии, на которых видно, как барнаульцы выстроились в очередь у лицея. "Запись в первый класс, лицей 121", – констатировал автор заметки.

Сей факт стал поводом для бурного обсуждения в социальных сетях. "Вот она и очередь! Муж с коллегой сегодня сменами махнулся,чтобы тот смог очередь занять. По его словам, там могут набрать всего 5-6 первых классов, а заявок из-за густонаселённого района с одной школой минимум на 12 классов! Вот и ажиотаж", – пишет одна из жительниц краевой столицы.

"Только что проезжала эту школу. Машины там даже на проезжей части стоят", – констатирует еще одна горожанка.

Некоторые предполагают, что родители желают записать своих детей именно в лицей №121 ввиду некой "элитарности" данного общеобразовательного учреждения.

Однако одна из жительниц Барнаула подчеркивает: "Еще раз для всех непонятливых: ажиотаж вокруг 121-го лицея не из-за его элитности, а потому что это единственное учебное заведение на большой, растущий, густозаселенный район. У людей нет выбора: простая средняя школа или лицей. И возить первоклашку, который еще вчера в детском саду был, в школу через полгорода и забирать через четыре часа из школы, а тем более отправлять его одного на общественном транспорте – это не выход".

Кто-то просто сочувствует стоящим в очереди, отмечая: "Какой кошмар... держитесь, люди…". Кто-то не теряет чувства юмора, выступая с советом: "Ребят, водите детей в школу на Поток! Норм школы, и жизни научатся".

Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

1.02.2017 11:34
- гость -

ДБЛ БЛ (с)

0  0
1.02.2017 11:37
1

Если ребенок проживает на закрепленной территории, его в любом случае возьмут.

0  0
1.02.2017 11:38
- гость -

когда жилье покупали каким местом думали

0  0
1.02.2017 11:39
- гость -

1 1 февраля 2017 г. 11:37----------- дааалеко не факт и примеров по прошлому году куча

0  0
1.02.2017 11:40
- гость -

Как его возьмут есть 5 классов всего, а народу проживает на 10? Куда его возьмут? Кто-то настроил домов, а кто-то когда разрешение выдавал про школу не подумал.

0  0
1.02.2017 11:43
С Потока

Кто-то не теряет чувства юмора, выступая с советом: "Ребят, водите детей в школу на Поток! Норм школы, и жизни научатся". Очень остроумно(((( а то что с Потока из снесенных бараков переселили "высококультурных" людей в благополучные новостройки на Ускова никто в расчет не берет. привыкли считать Поток логовом алкашей и наркоманов..Стереотипами живут.Времена поменялись!! 90-е прошли!!! Школы, кружки, детские сады и пр. ничем не хуже чем в любом др районе города

0  0
1.02.2017 11:45
- гость -

"- гость -

когда жилье покупали каким местом думали"

Когда покупали, в планировке кварталов школы новые заложены были..... но что-то у администрации пошло не так - со строительством тянут.

0  0
1.02.2017 11:45
1

Существует перечень территории закрепленной за данной школой, скорее всего в очереди стоят те семьи, которые на закрепленной территории не живут. Тем более, что другие школы не так далеко.

0  0
1.02.2017 11:45
гость

В прошлом году тех кто не попал в 121, официально через Комитет отправляли на Сулиму в 81. Если помещений нет! - куда возьмут-то?

0  0
1.02.2017 11:46
- гость -

600 м 125 школа. Её штурмуют?

0  0
1.02.2017 11:47
1-му

Те кто не живут на закрепленной территории, придут 1-го июля. С февраля записывают ТОЛЬКО по прописке

0  0
1.02.2017 11:47
- гость -

Кто-то настроил домов, а кто-то когда разрешение выдавал про школу не подумал.

Зато у нас туркластер

0  0
1.02.2017 11:50
Кока-кольщик

600 м 125 школа. Её штурмуют?

нет, никакого ажиотажа. каждый день там хожу.

0  0
1.02.2017 11:51
месный

ну где те все кто так сильно против абортов а? где вы?

0  0
1.02.2017 11:53
- гость -

Не могу понять, может и не в тему, почему у нас рапортуют, что вот мол построен очередной детсад или школа которые являются одними из лучших в крае, с бассейном и другими причиндалами. Только вот мы живем на "мастерских" и ходим в обыкновенную 102 школу и нам непонятно, почему одни дети учатся в школе с бассейном, а другие нет, почему одна школа лучшая, а другая посредственная. По мне так если администрация заявляет о лучших школах и детсадах, пусть организует вывоз детей в бассейны, а то как то несправедливо получается.... По поводу лицея №121...по моему какой то понт, преподавательский состав имеет то же образование что и в других "не элитных школах", тот же опыт, так же думаю если ребенок тупит, то он будет тупить и 121м лицее...клоуны короче.

0  0
1.02.2017 11:54
1

Вы на сайт школы заходили вообще??? Район школы ограничен Павловский тр/Попова/С.Поляна/Балтийская. Причем по Балтийской всего один дом! Остальные в закрепленную территорию не входят. А в этом квадрате еще много несданных домов.

0  0
1.02.2017 12:01
Sergeant of Russia

Ещё минимум 2 школы надо. В этом квартале, согласно 2Гис на 0.75 кв.км квартала - один Лицей №121 На Южном на 1.35 кв.км всего поселка - 2 школы и 1 гимназия, а застройка в разы плотнее.

0  0
1.02.2017 12:07
Ируся

1

Вы на сайт школы заходили вообще??? Район школы ограничен Павловский тр/Попова/С.Поляна/Балтийская. Причем по Балтийской всего один дом! Остальные в закрепленную территорию не входят. А в этом квадрате еще много несданных домов.

Вот именно в этот квадрат и входят кварталы 2008,2006,2009,2011.А + еще Солнечная П. и Спутник.Карту гляньте.

По поводу лицея №121...по моему какой то понт, преподавательский состав имеет то же образование что и в других "не элитных школах", тот же опыт, так же думаю если ребенок тупит, то он будет тупить и 121м лицее...клоуны короче.

Почему "клоуны"? По-моему,нормальное желание родителей устроить своего первоклашку поближе к дому, тем более,что прописка позволяет по закону записаться в этот лицей..А лицей 121-единственный среди четырех новых кварталов+старого квартала+Солнечная Поляна+Спутник. Школа,расчитанная на 880 учеников уже сейчас переполнена,в ней учится почти 2000 человек.+В этом году добавят еще 5 новых классов первоклашек.

0  0
1.02.2017 12:17
- гость -

- гость - 1 февраля 2017 г. 11:40 Как его возьмут есть 5 классов всего, а народу проживает на 10? Куда его возьмут? Кто-то настроил домов, а кто-то когда разрешение выдавал про школу не подумал. --- написано же это ЛИЦЕЙ а обычные школы тоже есть

0  0
1.02.2017 12:20
- гость -

нет, никакого ажиотажа. каждый день там хожу.

Каждый день никакого ажиотажа, а сегодня (первый день приема документов) очередь в 4 утра начали занимать))) В 8:30 уже больше 50 человек стояло!

0  0
1.02.2017 12:38
- гость -

Спокойно за 15 минут подала сегодня документы в одну из лучших школ города (ну или считающуюся таковой). В центре, правда, не на выселках

0  0
1.02.2017 12:43
- гость -

так то школа у вас, а это лицей

0  0
1.02.2017 13:00
Ируся

да какая разница-школа или лицей? у людей в принципе вопрос стоИт-куда детей записывать. Была бы там школа-ажиотаж был бы такой же. у меня в этом лицее оба сына учатся-старший уже заканчивает. Не вижу никакой разницы между лицеем или обычной школой. Обычно всё.классическая программа, и это большой плюс(по сравнению с Занковым).

0  0
1.02.2017 13:00
гость

Можно до зеленых соплей спорить, НО район молодой, население молодое, почти всё жилье ипотечное (соответственно надо пахать, чтоб платить), много не местных (соответственно бабки в деревне) - возить детей в "одну из лучших школ города" с "выселок" в центр НЕКОМУ. Поэтому и стараются записать ребенка в БЛИЖАЙШЕЕ учебное заведение, хоть лицей, хоть церковно-приходская школа. Всем желаю успеха в оформлении!!!

0  0
1.02.2017 13:06
Жизнь

Эх вы люди. Квартиры нужно брать в Ленинском районе. Много школ (без очередей), детских садов, поликлиники, больницы. Вечерние прогулки по прекрасной аллее длиной 2 км!!! Огромный парк Арлекино. В любую сторону можно уехать хоть на машине, хоть на общественном транспорте.

0  0
1.02.2017 13:08
- гость -

возить детей в "одну из лучших школ города" с "выселок" в центр НЕКОМУ.

так это же замечательно? учиться должны по месту жительства/прописки. иначе выселковские будут утром и вечером не по часу в пробке стоять а по 2

0  0
1.02.2017 13:12
- гость -

гость 1 февраля 2017 г. 13:00 в чем была проблема купить в нормально районе со школой квартиру? Это какой мозг надо иметь, чтобы покупать жилье там, где нет школы!

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1.02.2017 13:13
гость

Для 1.02.2017 13:08 - гость - совершенно с Вами согласна!

Поэтому в прошлом году, не взирая на "модные веяния" и непреодолимое желание запихать дитя в "модную" школу, пошла и записала в самую обычную "совдеповскую" школу, ближайшую к дому. Зато там есть любимый учитель, поэтому ребенок мчится в школу с удовольствием! Утром из дома в 7-35, вечером после продленки, через 10 минут дома!

Просто там ( в 121) люди реально ВЫНУЖДЕНЫ биться за место в классе.

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1.02.2017 13:14
YYY

Жизнь 1 февраля 2017 г. 13:06 согласна абсолютно. Как почитаешь эти истории про их поликлинику (одну на всех), школу, проблему с детсадами, вот совсем не понятно, чем думали. У нас квартира в описанном вами районе)) Ещё и полубесплатная и прекрасная Победа рядом совсем.

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