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Киев может сознательно обострять ситуацию в Донбассе. Об этом пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на данные собственных источников в германском правительстве, передает ТАСС.

В Берлине полагают, что Порошенко собирается сделать практически все, чтобы не допустить прекращения санкций против РФ, добавляет издание.

По данным газеты, официальный Берлин, основываясь на информации наблюдателей ОБСЕ, констатирует, что ВС Украины "прежде всего <...> пытаются изменить линию фронта в свою пользу". Целью этого, пишет Suddeutsche Zeitung, является обострение ситуации "до такого предела, чтобы остановить планы президента Соединенных Штатов по ослаблению (антироссийских) санкций".

В правительстве начинают опасаться, что "расчет Киева может оказаться контрпродуктивным", отмечает издание. Подчеркивается, что Дональд Трамп может отменить санкции против РФ вне зависимости от положения на линии соприкосновения, в случае чего Киев понесет двойной ущерб: улучшится положение России, и вместе с этим обострится конфликт на востоке Украины. В германском правительстве не берутся прогнозировать, удастся ли удержать Киев от провокации, заключает газета.