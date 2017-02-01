Фото: huffingtonpost.com
Киев может сознательно обострять ситуацию в Донбассе. Об этом пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на данные собственных источников в германском правительстве, передает ТАСС.
В Берлине полагают, что Порошенко собирается сделать практически все, чтобы не допустить прекращения санкций против РФ, добавляет издание.
По данным газеты, официальный Берлин, основываясь на информации наблюдателей ОБСЕ, констатирует, что ВС Украины "прежде всего <...> пытаются изменить линию фронта в свою пользу". Целью этого, пишет Suddeutsche Zeitung, является обострение ситуации "до такого предела, чтобы остановить планы президента Соединенных Штатов по ослаблению (антироссийских) санкций".
В правительстве начинают опасаться, что "расчет Киева может оказаться контрпродуктивным", отмечает издание. Подчеркивается, что Дональд Трамп может отменить санкции против РФ вне зависимости от положения на линии соприкосновения, в случае чего Киев понесет двойной ущерб: улучшится положение России, и вместе с этим обострится конфликт на востоке Украины. В германском правительстве не берутся прогнозировать, удастся ли удержать Киев от провокации, заключает газета.
Комментарии
Странно, а министр иностранных дел Германии заявил прямо противоположное...
у них плюрализъм
Недержание гоговного мозга у них!
Совбез ООН:члены Совета Безопасности выразили «свою полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины» и подчеркнули «необходимость строгого выполнения» резолюции, которая одобрила ряд мер по имплементации минских соглашений. «Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возвращению к режиму прекращения огня», – говорится в документе. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/01/02/2017/589126959a7947d0f259c64f?from=main
Добивать надо окрофашей ,однозначно! Донбасснаш#!
- гость - 1 февраля 2017 г. 12:49 Добивать надо окрофашей ,однозначно! Донбасснаш#!
Ну надо же, добивать надо окрофашей, а мрут Герои Новороссии!!Что за дела?
А что делать,наши деды до 9 мая 1945 гибли! Победим,не будут умирать!
Белые росы 1 февраля 2017 г. 13:37 А что делать,наши деды до 9 мая 1945 гибли!
..до марта 1953 же..)
Свидетельские показания вдовы Валерия Болотова не оставляют сомнений: официальные версии смерти героя – передозировка алкоголя и сердечная недостаточность, - не стоят и выеденного яйца. Как вспоминает Елена Болотова, накануне кончины её супруг встречался в кафе «Красная машина» Ледового дворца ЦСКА с двумя неизвестными ей мужчинами, и весь остаток дня затем жаловался ей: «Зачем я выпил этот кофе?». Елена Болотова отлучилась за врачом, а когда вернулась домой, Валерий Болотов был уже без сознания.
Источник: https://versia.ru/za-chto-i-po-chemu-prikazu-ubili-pervogo-glavu-lnr-valeriya-bolotova
Да там уже целое кладбище "неожиданно" умерших руководителей ЛНР/ДНР...