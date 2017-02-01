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Берлин обвинил Киев в сознательном обострении ситуации в Донбассе – СМИ

, ИА "Амител"
Немецкие СМИ отмечают, что украинские военные пытаются изменить линию фронта в свою пользу

Фото: huffingtonpost.com

Киев может сознательно обострять ситуацию в Донбассе. Об этом пишет немецкая газета Suddeutsche Zeitung со ссылкой на данные собственных источников в германском правительстве, передает ТАСС.

В Берлине полагают, что Порошенко собирается сделать практически все, чтобы не допустить прекращения санкций против РФ, добавляет издание.

По данным газеты, официальный Берлин, основываясь на информации наблюдателей ОБСЕ, констатирует, что ВС Украины "прежде всего <...> пытаются изменить линию фронта в свою пользу". Целью этого, пишет Suddeutsche Zeitung, является обострение ситуации "до такого предела, чтобы остановить планы президента Соединенных Штатов по ослаблению (антироссийских) санкций".

В правительстве начинают опасаться, что "расчет Киева может оказаться контрпродуктивным", отмечает издание. Подчеркивается, что Дональд Трамп может отменить санкции против РФ вне зависимости от положения на линии соприкосновения, в случае чего Киев понесет двойной ущерб: улучшится положение России, и вместе с этим обострится конфликт на востоке Украины. В германском правительстве не берутся прогнозировать, удастся ли удержать Киев от провокации, заключает газета.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.02.2017 11:58
- гость -

Странно, а министр иностранных дел Германии заявил прямо противоположное...

0  0
1.02.2017 12:06
- гость -

у них плюрализъм

0  0
1.02.2017 12:14
- гость -

Недержание гоговного мозга у них!

0  0
1.02.2017 12:20
- гость -

Совбез ООН:члены Совета Безопасности выразили «свою полную поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины» и подчеркнули «необходимость строгого выполнения» резолюции, которая одобрила ряд мер по имплементации минских соглашений. «Члены Совета Безопасности призвали к немедленному возвращению к режиму прекращения огня», – говорится в документе. Подробнее на РБК: http://www.rbc.ru/politics/01/02/2017/589126959a7947d0f259c64f?from=main

0  0
1.02.2017 12:49
- гость -

Добивать надо окрофашей ,однозначно! Донбасснаш#!

0  0
1.02.2017 12:51
- гость -

- гость - 1 февраля 2017 г. 12:49 Добивать надо окрофашей ,однозначно! Донбасснаш#!

Ну надо же, добивать надо окрофашей, а мрут Герои Новороссии!!Что за дела?

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