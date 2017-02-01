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Прием детей в первый класс начался с 1 февраля в Алтайском крае — всего, как ожидается, в 2017 году в школу пойдут около 31 тысячи ребят.

Как сообщили в региональном Министерстве образования и науки, в первый класс принимаются дети, достигшие 6,5 лет, но не старше 8 лет.

"Информация по правилам приема в конкретную общеобразовательную организацию размещается на сайте каждой школы. В случае отсутствия мест родители ребенка для решения вопроса о его устройстве в другую общеобразовательную организацию обращаются непосредственно в орган местного самоуправления", – указывают в ведомстве.

В Минобрнауки края подчеркивают, что для детей, которые не проживают на территории, за которой закреплена та или иная школа, прием заявлений в первый класс начинается с 1 июля до момента заполнения свободных мест. Однако документы принимаются не позднее чем 5 сентября текущего года.