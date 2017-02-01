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Жительница Москвы выжила после падения с большой высоты из окна здания на Беринговом проезде на северо-востоке российской столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МВД.

Собеседник агентства отметил, что пострадавшую передали медикам, которые отвезли ее в больницу для оказания помощи. СМИ отмечали, что женщина упала с высоты 14-го этажа, пишет агентство.

ТАСС уточняет, что пострадавшая выпала из окна здания Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Северо-Восточного административного округа Москвы.

По данным агентства, женщину доставили в реанимацию больницы в крайне тяжелом состоянии. Там ей оказывают необходимую медпомощь.

Также подчеркивается, что выясняются причины произошедшего.