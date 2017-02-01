Фото: yugtimes.com
Жительница Москвы выжила после падения с большой высоты из окна здания на Беринговом проезде на северо-востоке российской столицы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу московского ГУ МВД.
Собеседник агентства отметил, что пострадавшую передали медикам, которые отвезли ее в больницу для оказания помощи. СМИ отмечали, что женщина упала с высоты 14-го этажа, пишет агентство.
ТАСС уточняет, что пострадавшая выпала из окна здания Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Северо-Восточного административного округа Москвы.
По данным агентства, женщину доставили в реанимацию больницы в крайне тяжелом состоянии. Там ей оказывают необходимую медпомощь.
Также подчеркивается, что выясняются причины произошедшего.
Комментарии
Да чтож они все в окно, да в окно? В двери надо выходить, в двери!
"выпала из окна здания Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости" вот тебе и КОНТРОЛЬ
она много знала
квартирный вопрос испортил сами знаете кого
А была бы пьяной, отделалась бы легким испугом.