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Интернет-мошенник украл 5,5 тысяч рублей у продававшего дом рубцовчанина

, ИА "Амител"
Знавший о схемах мошенничества мужчина все равно сообщил незнакомому "покупателю" пароли от услуги "Мобильный банк"

Фото: 1ul.ru

Житель Рубцовска обратился в полицию с заявлением о похищении у него денег интернет-мошенниками, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю.

Установлено, что мужчина разместил в сети информацию о продаже дома. Некоторое время спустя ему позвонил незнакомец, сообщивший, что готов купить жилье и сразу перевести залог на личный счет рубцовчанина. Мужчина согласился на это, а затем подключил услугу "Мобильный банк" и сообщил "покупателю" все пароли, которые пришли ему на телефон. Через несколько минут с карты потерпевшего списали 5 550 рублей.

Подчеркивается, что мужчина ранее был ознакомлен с рекомендациями стражей правопорядка о телефонном мошенничестве и знал о таких схемах.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело, добавляет пресс-служба. По предварительной информации, телефонный номер, с которого звонили злоумышленники, зарегистрирован в Челябинской области.

В полиции отмечают, что сигналы об интернет-мошенниках, которые используют сайты объявлений, стали поступать все чаще. Этот способ мошенничества рассчитан на тех, кто реализует товары через сеть. Обычно продавцу звонит лже-покупатель, который согласен купить его товар и сразу же перевести деньги. После получения реквизитов на оплату от продавца мошенники получают доступ к деньгам на картах жертв.

Автор:
Александр Вилисов Редактор новостей +7 (3852) 59 44 66

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Комментарии

1.02.2017 12:58
- гость -

почему "украл", если он ему сам отдал?

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