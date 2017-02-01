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Количество снега, выпавшего этой зимой в Алтайском крае, стало одним из самых рекордных показателей за последние 70 лет. В феврале и марте в регионе также ожидается выпадение осадков в виде снега. Об этом в среду, 1 февраля, рассказал журналистам начальник Алтайского центра гидрометеорологии Александр Люцигер.

"У нас очень большие снегозапасы по всей территории Алтайского края, которые неоднократно превышают норму. За историю почти в 70 лет такая ситуация формировалась всего три раза, последний раз – в 2001 году. Его мы держим за аналог", – сказал Александр Люцигер.

По его словам, все районы края могут в этом году попасть в зону паводка. Количество снега везде значительно превышает все допустимые нормы.

При этом более точные прогнозы у синоптиков будут в конце февраля.

Ранее Александр Карлин заявлял, что паводок 2017 года в Алтайском крае будет сложнейшим. По словам главы региона, власти уже сейчас делают все для того, чтобы минимизировать негативные последствия паводка.

1 февраля в регион с рабочим визитом приедет глава МЧС РФ Владимир Пучков, который в тесном контакте с краевыми властями обсудит предстоящий разгул стихии.

"В тесном сотрудничестве мы проверим наши наработки в данном направлении. Мы обратимся к министру с просьбой помочь нам уже сейчас. Могу точно сказать, что первая волна паводка будет сложной для Алтайского края", – заявил Карлин на пресс-конференции, которая прошла 26 января.

Напомним, что первая волна поводка выпадает на начало — середину апреля. Вторая волна приходится на самый конец весны – начало лета.

Ранее синоптики предупреждали, что обстановка обещает быть непростой из-за огромного количества снега в горах Алтая.