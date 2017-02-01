Фото: naked-science.ru
Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин полагает, что причиной отзыва двигателей второй и третьей ступеней ракет-носителей "Протон-М" является слабая культура производства на воронежском заводе и низкая зарплата сотрудников, пишет РИА Новости.
Агентство напоминает, что на Воронежский механический завод отозвали двигатели второй и третьей ступеней "Протон-М" из-за обнаруженных технологических проблем. В субботу, 28 января, на заводе прошло совещание под руководством Рогозина и гендиректора Роскосмоса Игоря Комарова. Вице-премьер потребовал провести внутреннее отраслевое расследование по ситуации с двигателями ракеты-носителя. Российское правительство взяло под контроль расследование Роскосмоса.
Журналистам Рогозин заявил, что культура производства на воронежском заводе "крайне слабая" и "она страдает". По его словам, завод необходимо перевооружить. "Я вчера подписал поручение Роскосмосу проанализировать все критически важные с точки зрения безаварийности производства — ракетоносителей, двигателей, различных комплектующих, агрегатов, систем управления, а также космических аппаратов, которые должны бесперебойно и долго работать на орбите", – цитирует агентство Рогозина.
Также подчеркивается, что он поручил выявить "все узловые моменты на производстве и людей, соприкасающихся с этой техникой и имеющих к ней отношение". По его словам, беды необходимо ждать, если эти сотрудники получают по 12-15 тысяч рублей в месяц. "Вот и ответ. Диверсанты те, кто не платит денег этим людям", — приводит его слова агентство.
"Такие версии, как террористическое воздействие, диверсия или попадание метеорита прямо в голову, конечно, имеют место и право на существование. Но мы руководствуемся больше полученным опытом общения с подобного рода производствами", — ответил Рогозин на вопрос, может ли диверсия быть причиной подмены документации, в результате которой произошла неполадка при запуске "Протона-М".
Комментарии
если предприятие государственное - сам себя обвинил в госизмене. Надо же, 10-15 тыщ он увидел. Иногда из Москвы выезжать надо
Ррррряяя!! Космиснаш!! Пиндосы жить ниможут биз нашива эрдэ-180!! Рррряяя!! Космисическая Диржава!!
По его словам, беды необходимо ждать, если эти сотрудники получают по 12-15 тысяч рублей в месяц. "Вот и ответ. Диверсанты те, кто не платит таких денег этим людям", — приводит его слова агентство
таки что, и 12-15 тыров не платят регулярно, судя по цитате
По его словам, беды необходимо ждать, если эти сотрудники получают по 12-15 тысяч рублей в месяц
Плати меньше - живи лучше!
Получается, что в России почти все работадатели включая государство - диверсанты? Договорится этот Рогозин...
Надо, чтобы за жратву работали - тогда и дело наладится.
Гость от 13.19,а почто твои омериканские друзья ф козмос пешком не ходять,а просвети,кастрюлеголовый?
В России нарушено самое главное правило управления. У руководства нет никакой ответствености.
Белые росы 1 февраля 2017 г. 13:33 Скоро всех в космос батутом отправлять будут
Воронежский механический завод, ОАО. Дочернее предприятие, головным для него является Федеральное государственное унитарное предприятие "Государственный космический научно-производственный центр имени М. В. Хруничева" Это где там диверсанты засели?
Дмитрий Батутыч Барогозин опять барогозит
Белые росы 1 февраля 2017 г. 13:33 Гость от 13.19,а почто твои омериканские друзья ф козмос пешком не ходять,а просвети,кастрюлеголовый?
Совершенно очевидно, что им по карману услуги такси
Гость от 13:36,Вас сударь первого,нет?!
" Российская космонавтика, вырвавшись из этой пелены поражений, обидных аварий и катастроф, стабилизировав вопросы качества, сделала качественный рывок дальше в создании новейших технологий. "
Вице-премьер Дмитрий Рогозин, 28 ноября 2016
РД-180 - всё, мелованная бумага - всё, эс-дриста vs. иудейские литаки - всё - ....чё там осталось, зерно?))
Воронежский завод во времена СССР был одним из лучших. За последние 20 лет правительство России все развалило, а теперь некто из правительства возмущается. Надо было возмущаться по крайней мере 15 лет назад, и меры принимать, чтобы сегодня все нормально работало. А то с 2000 года Россия под единым руководством, и оказывается, зашли не туда. Вернее, все развалили
Раскрыт главный государственный секрет: на стратегическом предприятии зарплата максимум 12-15 тыс. руб., как и в целом по России! Так что сами признали, что данные Госстатистики о средних зарплатах по провинции в 30-40 тыс.руб. - лживая пропаганда.
Упсь... оказывается в ракетостроении платят 10-15 тыс. А еще вчера Чайка возмущался про 20 тыс в почтовой отрасли.
"Неладно в датском королевстве"
- гость - 1 февраля 2017 г. 13:45 и оказывается, зашли не туда --- Это как сказать. Может быть, именно туда и шли.
- гость - 1 февраля 2017 г. 13:50 Это как сказать. Может быть, именно туда и шли. --- Прикатились в светлое будущее
А Владимиру Владимировичу то доложили, что ракеты делать некому? Пусть он побольше гастеров из ближнего зарубежья завозит. Они и за такие деньги ракет наштампуют.
Белые росы 1 февраля 2017 г. 13:40 Чурбанок, а ты сколько платишь своим работягам?))
- гость - 1 февраля 2017 г. 13:53 А Владимиру Владимировичу то доложили, что ракеты делать некому? Пусть он побольше гастеров из ближнего зарубежья завозит. Они и за такие деньги ракет наштампуют. --- Что-то мне намекает, что уже...
А что вы хотели? Еще и Комарова поставили росмоскоксом руководить - человека, руководившего АвтоВАЗом. Про рогозина уже всё сказано. Вобщем, понаберут сидоров в контору...
А вообще, чего удивляться? Это только в телевизоре работники ВПК в шоколаде. НПО "Энергомаш", Химки: инженер-конструктор - 30 000 рублей, ведущий инженер-технолог - 37 932 рубля в месяц, инженер по КИПиА - 35 842 рубля. Это, считай, Москва.
Массаж мозга 1 февраля 2017 г. 13:59 Тут еще один кристально чистый товарищ начинает снова всплывать: "МОСКВА, 1 фев — РИА Новости. Бывший министр обороны Анатолий Сердюков может занять пост заместителя главы "Ростеха", который освободился после назначения Дмитрия Шугаева директором Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству (ФСВТС), пишет газета "Коммерсант" со ссылкой на высокопоставленные источники в правительстве и среди топ-менеджеров оборонных предприятий."
Эти т.н. руководители не знали о зарплатах рабочих на подконтрольных им предприятиях?! А теперь прозрели и сами себя записали в диверсанты...
Ржака. Пора власть менять. Похоже что тупой срубанок умнее действующих руководителей государства.
А что не так-то? Форма собственности АО, акционеры (в том числе государство) хочет большую прибыль и маленькие затраты, вот руководство и делает так. В чем проблема? зарплата реальная средняя по стране. Вопрос только, сколько он в этой должности, почему сейчас только вопрос встал???? И получается Государство главный диверсант по его словам? в его причем лице! он же может влиять на решения и на бюджет, как главный акционер. Или уже сдали за копейки???
У меня зарплата 14 тыщ, подозреваю диверсию со стороны руководства, куда сдавать изменников Родины?
Нужно возвращаться к Сталинской экономике! Иначе паразиты всё сожрут.
Александр 1 февраля 2017 г. 14:33 Вопрос только, сколько он в этой должности, --- Это вопрос простой - уже больше пяти лет он в этой должности.
почему сейчас только вопрос встал???? --- Такой он вот, этот вопрос. Встает плохо. Возраст.
А чё там с распильной космисьсской гордостью косьмадромом "Восточный"...поди уже все работяги с голоду померли?)
Все всё прекрасно знают про уровни зарплат! Это очередной показон. Такая ситуация па предприятиях машиностроения везде. Ни о какой ответственности речи быть не может. О качестве вообще молчу.
По его словам, беды необходимо ждать, если эти сотрудники получают по 12-15 тысяч рублей в месяц
Беда уже давным-давно пришла.
Воо обамочмо и тут под....рал
В этой беде почти вся Россия живёт, терпит гадов, а он проснулся. Так поделись зарплатой!
Зато Ваня Коптев пожил всласть, науку двигал, лендровером рулил, детей устраивал и миллионы получал.