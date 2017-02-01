Фото: naked-science.ru

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий Рогозин полагает, что причиной отзыва двигателей второй и третьей ступеней ракет-носителей "Протон-М" является слабая культура производства на воронежском заводе и низкая зарплата сотрудников, пишет РИА Новости.

Агентство напоминает, что на Воронежский механический завод отозвали двигатели второй и третьей ступеней "Протон-М" из-за обнаруженных технологических проблем. В субботу, 28 января, на заводе прошло совещание под руководством Рогозина и гендиректора Роскосмоса Игоря Комарова. Вице-премьер потребовал провести внутреннее отраслевое расследование по ситуации с двигателями ракеты-носителя. Российское правительство взяло под контроль расследование Роскосмоса.

Журналистам Рогозин заявил, что культура производства на воронежском заводе "крайне слабая" и "она страдает". По его словам, завод необходимо перевооружить. "Я вчера подписал поручение Роскосмосу проанализировать все критически важные с точки зрения безаварийности производства — ракетоносителей, двигателей, различных комплектующих, агрегатов, систем управления, а также космических аппаратов, которые должны бесперебойно и долго работать на орбите", – цитирует агентство Рогозина.

Также подчеркивается, что он поручил выявить "все узловые моменты на производстве и людей, соприкасающихся с этой техникой и имеющих к ней отношение". По его словам, беды необходимо ждать, если эти сотрудники получают по 12-15 тысяч рублей в месяц. "Вот и ответ. Диверсанты те, кто не платит денег этим людям", — приводит его слова агентство.

"Такие версии, как террористическое воздействие, диверсия или попадание метеорита прямо в голову, конечно, имеют место и право на существование. Но мы руководствуемся больше полученным опытом общения с подобного рода производствами", — ответил Рогозин на вопрос, может ли диверсия быть причиной подмены документации, в результате которой произошла неполадка при запуске "Протона-М".