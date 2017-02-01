Алтайской таможней в 2016 году было изъято из незаконного оборота около 60 тысяч единиц контрафактной продукции, сообщил в ходе пресс-конференции по итогам работы начальник Алтайской таможни Сергей Беседин.

Стоит отметить, что объем подделок увеличился более чем в три раза по сравнению с 2015 годом. Сумма ущерба, который могли понести правообладатели, превысила 122 миллиона рублей. Чаще всего подделывали обувь и одежду таких марок, как Adidas, Nike, Reebok, Polo, Armani, Ferrari, Сalvin Klein, Chanel, Hermes, Louis Vuitton.

Из игрушек лидером контрафакта стали герои "Щенячьего патруля", которых всеми правдами и неправдами пытались ввезти в Алтайский край под логотипом известной компании Paw Patrol. Также были выявлены контрафактные порошки для стиральных машин Calgon, запасные части для автомобилей Cummins, а еще конфеты "Клубничка", "Зеленый кузнечик" и "Барбарис" и др.

В общей сложности таможня совместно с полицией возбудила 48 административных дел за незаконное использование товарного знака. Еще два уголовных дела было заведено за незаконное использование средств индивидуализации товаров (работ, услуг) — ст. 180 УК.