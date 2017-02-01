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Количество граждан-банкротов в Алтайском крае на конец января 2017 года превысило 300 человек, сообщает аналитическая служба юридической компании "Стопдолг".

По числу людей, признанных несостоятельными, регион находится на 28-м месте в России. Точное количество личных банкротов в крае — 336 человек. По сравнению с декабрем 2016 года прирост составил 16 человек.

Всего же в стране на конец января 2017 года было зарегистрировано 24 320 банкротов среди граждан. Это на 1531 человека больше, чем по итогам декабря.

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"Количество банкротов растет, теперь каждый день в России становится на 52 банкрота больше", – отмечают в компании "Стопдолг".

По числу личных банкротов в стране лидирует Москва (1736 человек), Московская область (1332 человека) и Санкт-Петербург (1010 человек).

При этом на 100 тысяч граждан РФ сегодня приходится 17 банкротов.